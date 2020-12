ΝΒΑ: Ο Τάκερ απέφυγε οποιαδήποτε ερώτηση για τον Χάρντεν! (pic)

Από τη στιγμή που ο Χάρντεν εξέφρασε τις τάσεις φυγής από τους Ρόκετς με στόχο να διεκδικήσει το πρωτάθλημα μακριά από το Χιούστον, οι Τεξανοί έκαναν την απέλπιδα προσπάθεια να κρατήσουν τον «Μούσια» προσφέροντάς του διετή επέκταση του τρέχοντος συμβολαίου του ωστόσο εκείνος απέρριψε τα +50 εκατομμύρια δολάρια ετησίως!

Ο σταρ των Ρόκετς παραμένει άφαντος και ο κόουτς Στίβεν Σάιλας ανέφερε σχετικά: «Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν είναι εδώ. Προφανώς έχει λόγο…. Είναι στο χέρι του να πει ποιος είναι ο λόγος. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του». Στο μεταξύ, ο Τάκερ ρωτήθηκε για την απουσία του Χάρντεν όμως δεν είχε διάθεση να σχολιάσει περαιτέρω: «Είμαι εδώ για να μιλήσω για τον Πι Τζέι Τάκερ».

PJ Tucker declines to answer any questions about his friend and teammate James Harden: "I’m here to talk about PJ Tucker."

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 7, 2020