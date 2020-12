Κάθε ομάδα του ΝΒΑ θα λάβει $30 εκατομμύρια ως ενίσχυση (pic)

Η προηγούμενη αγωνιστική περίοδος στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο ολοκληρώθηκε στη «φούσκα» του Ορλάντο ώστε η λίγκα να μαζέψει τη… χασούρα και να περιορίσει τις οικονομικές απώλειες λόγω της έξαρσης της πανδημίας.

Πλέον οι ομάδες άρχισαν την προετοιμασία τους για την έναρξη της νέας σεζόν που θα αρχίσει χωρίς την παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες και όπως αναφέρουν στις ΗΠΑ, κάθε ομάδες θα λάβει από 30 εκατομμύρια δολάρια ως μέτρο ενίσχυσης.

#BREAKING: The @NBA will give $30 million in cash to each of its 30 teams this month to help protect their finances ahead of the 2020-21 season (@sbjlombardo).

