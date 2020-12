Ο Ουόλ ξεκίνησε προπονήσεις και φαίνεται σε απίθανη κατάσταση! (vid)

Μπορεί ο Τζέιμς Χάρντεν να μην εμφανίστηκε ποτέ στην πρώτη προπόνηση των Ρόκετς, αλλά ο Ουόλ ήταν εκεί και τράβηξε όλα τα βλέμματα. Ο νεοφερμένος άσος ξεκίνησε κανονικά τις προπονήσεις του και έδειξε να είναι σε πολύ καλή κατάσταση.

Ακόμα και αν ήταν η πρώτη του προπόνηση, με την νέα του ομάδα, «ίδρωσε την φανέλα» και έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, για την νέα σεζόν.

Already in Houston and clocking in.

John Wall working on that comeback (via @HoustonRockets) pic.twitter.com/lcA6C83fWp

— ESPN (@espn) December 6, 2020