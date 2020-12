Ουίλιαμσον: «Νόμιζα ότι είμαι εγώ δυνατός, μέχρι που είδα τον Άνταμς!» (vid)

Το «next big thing» του ΝΒΑ ετοιμάζεται για μια ολόκληρη και μακριά από τραυματισμούς σεζόν ώστε να δείξει ότι μπορεί από την πλευρά του να ηγηθεί των Πέλικανς.

Όπως είναι γνωστό, μετά τον τραυματισμό του ο Ζάιον είχε περιορισμό 28 λεπτών στο παρκέ αλλά κάτι τέτοιο ανήκει πλέον στο παρελθόν! «Μιλήσαμε με τον coach Βαν Γκάντι και απ' όσο γνωρίζω δεν θα υπάρχει κανένας περιορισμός στα λεπτά συμμετοχής. Κανένας!» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ουίλιαμσον ο οποίος συνέχισε:

«Όταν είμαι υγιής, είμαι ένας τελείως διαφορετικός παίκτης στο παρκέ. Και θα κάνω οτιδήποτε χρειάζεται η ομάδα μου σε άμυνα και επίθεση προκειμένου να κερδίζει».

Παράλληλα θέλησε να αστειευτεί όταν μίλησε για τον Στίβεν Άνταμς, ο οποίος μετακόμισε από την Οκλαχόμα στη Νέα Ορλεάνη: «Νόμιζα ότι είμαι εγώ δυνατός. Όμως ο Στίβεν είναι πραγματικά δυνατός!» είπε χαμογελώντας ο Ζάιον.

LIVE: Zion Williamson speaks with the media following today's practice https://t.co/oAuQG75w6T

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) December 6, 2020