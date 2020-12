Τα 26α γενέθλιά του τον βρίσκουν back to back MVP στο ΝΒΑ, με την επιλογή να υπογράψει ένα συμβόλαιο ζωής με τους Μπακς ή να πάρει την απόφαση να αλλάξει... λιμάνι και φυσικά με τη δική του οικογένεια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχοντας το γιο του αγκαλιά και τη γυναίκα του στο πλευρό του χαμογελαστή στέλνει ένα πολύ προσωπικό μήνυμα γράφοντας:

«Γίνεται μόνο καλύτερο».

It only gets better pic.twitter.com/cMWmUQNN5s

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 6, 2020