Ο Κρις Μίντλετον και ο Πατ Κόνατον δεν ξέχασαν τα γενέθλια του Έλληνα φόργουορντ και μάλιστα του έκαναν δώρο με νόημα.

Σύμφωνα με την ρεπόρτερ Μαλίκα Άντριους οι δύο παίκτες δώρισαν ένα στυλό στον Γιάννη Αντετοκούνμπο με σκοπό προφανώς να τον πείσουν να υπογράψει εκ νέου στους Μπακς.

Khris Middleton said that he and Pat Connaughton got Giannis Antetokounmpo a pen for his birthday in the hopes that he maybe has some use for it soon.

