Χόρνετς: Με κορονοϊό ο Μαλίκ Μονκ

Σε 546 δείγματα που πάρθηκαν από τις 24 έως τις 30 Νοεμβρίου, το ΝΒΑ είδε 48 να είναι θετικά. Με τον Μαλίκ Μονκ, τον γκαρντ των Σάρλοτ Χόρνετς να είναι ένα απ΄ αυτά.

Το πρωτόκολλο πρόκειται να ενεργοποιηθεί και ο Μονκ θα μπει σε καραντίνα. Είναι ασυμπτωματικός και θα υποβληθεί και σε άλλα τεστ, προτού πάρει το «πράσινο φως» για να επιστρέψει στις προπονήσεις των Χόρνετς.

Among the wave of NBA players testing positive for COVID-19: Malik Monk. He’s asymptomatic (thankfully), reports @rick_bonnell.

