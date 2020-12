«Ο Χάρντεν προτιμούσε Ουόλ από τον Ουέστμπρουκ!» (pic)

Πριν λίγες ώρες έγινε μια σπουδαία ανταλλαγή, με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ να πηγαίνει στους Ουίζαρντς και τον Τζον Ουόλ στους Ρόκετς.

Ο Τζέιμς Χάρντεν που πλέον θα είναι δίδυμο με τον Ουόλ στο Χιούστον, φαίνεται πως χάρηκε με αυτή την εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Μούσιας προτιμούσε να είναι συμπαίκτης με τον Ουόλ παρά με τον Ουέστμπρουκ.

Πάντως ακόμα και με τα 2 δίδυμα που δημιουργήθηκαν, σίγουρα πάλι θα χρειάζονται αρκετές μπάλες, αφού και ο 4 κύριοι (μην ξεχνάτε τον Μπιλ) θέλουν να έχουν την μπάλα στα χέρια τους.

James Harden "had a preference" to play with John Wall over Russell Westbrook, per @wojespn pic.twitter.com/ZwAXlpTgho

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 3, 2020