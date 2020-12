Μπογκντάνοβιτς: «Οι Χοκς είναι ιδανική κατάσταση για μένα»! (vid)

Μετά από το… ναυάγιο με τους Μιλγουόκι Μπακς, ο Σέρβος γκαρντ μετακόμισε στην Ανατολή για λογαριασμό των Χοκς, από τη στιγμή που οι Σακραμέντο Κινγκς δεν μάτσαραν την προσφορά της Ατλάντα για να τον κρατήσουν.

Ο Μπογκντάνοβιτς υπέγραψε εγγυημένο τετραετές συμβόλαιο για $73.1 δολάρια και ανέφερε όσον αφορά τον νέο σταθμό της καριέρας του:

«Είναι η ιδανική κατάσταση για μένα. Από τη στιγμή που οι Κινγκς δεν έκαναν καμία κίνηση στην offseason, είπα ‘εντάξει, είμαι έτοιμος να φύγω’. Ήμουν ενθουσιασμένος για τη μετακίνηση στην Ατλάντα. Σας υπόσχομαι να δίνω το 110% σε κάθε παιχνίδι».

“I promise you I’ll be 100% every game, 110% every game.”

