H αλλαγή είναι μεγάλη. Και όταν οι Χιούστον Ρόκετς φορέσουν για πρώτη φορά τη νέα «city» φανέλα τους, σε όλους θα φανεί παράξενο.

Μέχρι στιγμής, οι Ρόκετς είχαν δοκιμάσει, πέρα από το κλασικό κόκκινο, το μαύρο, το λευκό και παλιότερα το σκούρο μπλε. Τώρα έρχεται η σειρά του γαλάζιου!

The Houston Rockets 2021 “City” jerseys have been revealed, via @camisasdanba.

Thoughts? pic.twitter.com/DtNFl5DhgC

— Legion Hoops (@LegionHoops) November 30, 2020