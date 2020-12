Ο Μπόγκουτ αποσύρθηκε από το μπάσκετ! (pic)

Τέλος το μπάσκετ για τον Άντριου Μπόγκουτ.

Ο Αυστραλός σέντερ και πρώην Νο.1 του draft αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά από 14 χρόνια παρουσίας στο ΝΒΑ.

Kορυφαία στιγμή του το πρωτάθλημα του 2015 με τους Ουόριορς. Εκτός από το Γκόλντεν Στέιτ έπαιξε σε Μπακς, Μάβερικς, Καβς και Λέικερς.

Τελείωσε την καριέρα του με 9.6 πόντους μέσο όρο και 8.7 ριμπαουντ.

Former No. 1 pick and NBA champion Andrew Bogut has announced his retirement from basketball after 14 NBA seasons pic.twitter.com/1Za5O5uHLJ

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 30, 2020