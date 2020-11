Ο 26χρονος γκαρντ, γιος του άλλοτε All Star παίκτη Γκλεν Ρόμπινσον πιο γνωστός και ως «Big Dog», αποφάσισε να μετακομίσει στους Σακραμέντο Κινγκς.

Συγκεκριμένα είχε κάνει opt-out στα 2,1 εκατομμύρια δολάρια των 76ers αφού ήθελε να δοκιμάσει την τύχη του στην free agency.

Όπως ανέφεραν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο Γκλεν Ρόμπινσον ΙΙΙ θα βρεθεί, τελικά, στην πόλη του Σακραμέντο. Συνολικά μετράει 281 ματς στο ΝΒΑ έχοντας κατά μέσο όρο 6 πόντους και 2,6 ριμπάουντ.

