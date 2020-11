Oυόριορς: Υπέγραψε two-way συμβόλαιο ο Μάνιον (pic)

Πρέπει να παλέψει σκληρά για να καθιερωθεί στους Ουόριορς ο Νίκο Μάνιον.

Ο rookie υπέγραψε two-way συμβόλαιο και φυσικά θα παίξει και στη G-League, στη θυγατρική της ομάδας.

Φέτος μια ομάδα θα μπορεί να έχει 2 παίκτες με two-way συμβόλαια και αυτοί θα μπορούν να παίξουν μέχρι 50 ματς.

Οι... πολεμιστές επέλεξαν τον Ιταλό στο Νο.48 του draft.

The Golden State Warriors are signing No. 48 overall pick Nico Mannion on a two-way contract, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 27, 2020