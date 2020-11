Ο Τάιλερ Τζόνσον άρπαξε την ευκαιρία. Από... έκτακτος στους Μπρούκλιν Νετς, λόγω των πολλών τραυματισμών, κέρδισε μία θέση στο ρόστερ!

Οι Νετς ανανέωσαν την παραμονή του στο Μπρούκλιν, με τον Τζόνσον να έχει στα 8 ματς στη «φούσκα» του Ορλάντο 12 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 0.5 κλεψίματα μέσο όρο.

Για το διάστημα που αγωνίστηκε στους Νετς κέρδισε $212.753.

Good to have you back, Tyler pic.twitter.com/wgLioCi8GM

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 27, 2020