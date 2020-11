Όταν ο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν πέτυχε 18 σερί δίποντα! (vid)

Ο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν ήταν μεγαλύτερος από τη ζωή. Μεγαλύτερος και από το ίδιο το μπάσκετμπολ. Οι επιδόσεις του, μυθικές. Και τα δύο πρωταθλήματα που κατέκτησε (1967, 1972) ήταν... ψίχουλα μπροστά στο μαγευτικό ταλέντο του.

Πριν από 53 χρόνια, ο Τσάμπερλεϊν, με τη φανέλα των Σαν Φρανσίσκο Ουόριορς (μετέπειτα Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς) στη νίκη επί των Νικς (118-89), κατάφερε την εκπληκτική επίδοση των 18/18 δίποντων! Και ας ξεκίνησε με το πρώτο σουτ του άστοχο!

Πέρα, από το τελικό 18/19 δίποντα που μέτρησε (94.7%) είχε 38 πόντους, 17 ριμπάουντ σε μόλις 33 λεπτά συμμετοχής!

Δείτε τον εκπληκτικό Ουίλτ Τσάμπερλεϊν εν δράσει.

On this day in 1963, the @warriors Wilt Chamberlain missed his first shot from the field, then made his last 18 in a row in a 118-89 win over the Knicks.

Along with shooting 18-19 (94.7%) from the field, Chamberlain had 38 points and 17 rebounds in just 33 minutes played. pic.twitter.com/WABiIUQJib

