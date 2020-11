ΝΒΑ: Συνεχίζει στους Μάβερικς ο Μπαρέα (pic)

Με εξαίρεση την τριετία 2011-14, ο 36χρονος γκαρντ έχει περάσει τα 11 από τα 14 χρόνια καριέρας του στο ΝΒΑ στους Ντάλας Μάβερικς, μετρώντας συνολικά 8.9 πόντους, 3.9 ασίστ και 2.1 ριμπάουντ μ.ό. σε 831 αγώνες regular season και πανηγυρίζοντας το πρωτάθλημα ως συμπαίκτης του Ντιρκ Νοβίτσκι.

Σύμφωνα με τον Shams Charania, ο Μπαρέα θα παραμείνει στους Τεξανούς για ακόμα έναν χρόνο, υπογράφοντας εγγυημένο συμβόλαιο για 2.6 εκατομμύρια δολάρια.

Guard JJ Barea is signing a guaranteed one-year, $2.6M deal to return to the Dallas Mavericks, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 27, 2020