O Φλαγκ έβαλε 49 πόντους στη μάχη των rookies, το 40άρι του Μπρουκς στη νίκη των Σανς (vid)

Φλαγκ και Κνιπλ έδωσαν παράσταση με νικητή τον πρώτο, ενώ οι Χιτ απέδρασαν από το Σικάγο.

Οι Σίξερς επικράτησαν με 113-111 των Κινγκς στο ΝΒΑ, αφού ο Μάξεϊ μίλησε στο τέλος. Τελείωσε την αναμέτρηση με 40 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ από την άλλη πλευρά ο ΝτεΡόζαν σταμάτησε με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Απίθανη μάχη οι rookies, έγραψε 49 ο Φλαγκ

Φοβερό ματς έγινε ανάμεσα σε Χόρνετς και Μάβερικς, με τους πρώτους τελικά να επικρατούν με 123-121. Οι rookies και πρώην συμπαίκτες, Φλαγκ και Κνιπλ έδωσαν σπουδαία μάχη. Ο πρώτος είχε 49 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο δεύτερος μέτρησε 34 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Φλαγκ αστόχησε στο σουτ που θα χάριζε τη νίκη στην ομάδα του. Kάποτε συμπαίκτες στοι Duke, τώρα αντίπαλοι στο ΝΒΑ.

Άλωσαν το Σικάγο οι Χιτ

Οι Χιτ έδειξαν χαρακτήρα και επικράτησαν με 116-113 των Μπουλς μέσα στο Σικάγο. Από τους νικητές εξαιρετικός ήταν ο Χάκιεζ με 19 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Αντεμπάγιο είχε 20 πόντους με 12 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Ντοσούμνου είχε 23 πόντους.

O Mπρουκς τράβηξε 40 και έκαψε τους Πίστονς

Οι Σανς επικράτησαν με 114-96 των Πίστονς, με τον Μπρουκς να τελειώνει με 40 πόντους σε μια φοβερή παράσταση που έδωσε. Στο 29-19 οι ήλιοι, στο 34-12 πήγαν οι Πίστονς. Για το Ντιτρόιτ 26 είχε ο Κάνινγχαμ και ο Ντούρεν πρόσθεσε 23 πόντους με 13 ριμπάουντ.