Αναβιώνουν οι «We Believe» Ουόριορς στις νέες εμφανίσεις! (pic)

Συγκεκριμένα ήταν η ομάδα των Μπαρόν Ντέιβις, Στίβεν Τζάκσον, Αλ Χάρινγτον και Μόντα Έλις η οποία είχε «πετάξει» εκτός playoffs από τον πρώτο γύρο τους Ντάλας Μάβερικς, οι οποίοι είχαν το καλύτερο ρεκόρ στην regular season του ΝΒΑ (67-15) και θεωρούνταν ως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αυτή η ομάδα έγινε γνωστή ως «We Believe» και εκτός από τους Γκόλντεν Σ​τέιτ Ουόριορς που θα χρησιμοποιήσουν φέτος αυτές τις εμφανίσεις, ο Στεφ Κάρι θέλοντας να τιμήσει την παρουσία τους εκείνη τη χρονιά, αποφάσισε να της αφιερώσει και τα νέα του παπούτσια από την Under Armour.

.@StephenCurry30 is back with the Curry 8 and the Oakland-inspired “We Believe” uniforms this season pic.twitter.com/9A42VwnN4Y

— B/R Kicks (@brkicks) November 26, 2020