Eνίσχυση στη ρακέτα για την ομάδα του Σικάγο. Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Μπουλς συμφώνησαν με τον Νοά Βονλέ για διετές συμβόλαιο.

Τη σεζόν που πέρασε ο παίκτης είχε 3.7 πόντους και 3.4 ριμπάουντ μέσο όρο με Τίμπεργουλβς και Νάγκετς.

Free agent F Noah Vonleh has agreed to a one-year deal with the Chicago Bulls, agent Jim Tanner of @_tandemse and @YouFirstSports tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 26, 2020