Ουόριορς: Πήραν εξαίρεση 9,3 εκατομμυρίων δολαρίων στο salary cap λόγω Τόμπσον (pic)

Αναμφίβολα ο νέος τραυματισμός του Κλέι Τόμπσον που θα του στερήσει τη συμμετοχής και την επόμενη αγωνιστική χρονιά, έφερε τα πάνω-κάτω στους Ουόριορς.

Ένα από τα πράγματα που έσπευσε να κάνει το Γκόλντεν Στέιτ, ήταν να ζητήσει το «Disabled Player Exception» όσον αφορά το salary cap ενόψει της σεζόν 2020-21 και αυτό διότι δεν θα είχαν τον Τόμπσον στην διάθεσή τους.

Το ΝΒΑ αποδέχτηκε το αίτημα των «Πολεμιστών» και πλέον θα έχουν επιπλέον χώρο ύψους 9,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να κάνει οποιαδήποτε ομάδα για κάποιον παίκτη που τραυματίζεται στην offseason και δεν θα μπορέσει να δώσει καθόλου το «παρών» στη σεζόν. Αντίθετα δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει εάν και εφόσον ο τραυματισμός έρθει μετά το τζάμπολ του πρωταθλήματος.

The Golden State Warriors have been granted a Disabled Player Exception worth $9.3 million due to the season-ending loss of Klay Thompson, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. It expires on April 19.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 26, 2020