Mπογκντάνοβιτς: Το 56% των σουτ που πήρε ήταν τρίποντα (γράφημα)

Οι Κινγκς δεν μάτσαραν την προσφορά των Χοκς για τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και έτσι ο παίκτης κατέληξε στην φιλόδοξη και ανανεωμένη Ατλάντα.

Το 58% των σουτ που επιχείρησε ο Σέρβος ήταν τρίποντα σε σχέση με το 40% των 2 πρώτων σεζόν.

Ο Bogie ολοκλήρωσε τη σεζόν που πέρασε με 37% τρίποντα.

Δείτε το εντυπωσιακό γράφημα

Last season, 58% of Bogdan Bogdanović's shots were from 3-point range, an increase from the low-40% 3PAr that he averaged in his first two seasons. He knocked them down at a 37% clip. https://t.co/ojmoaD15K9 pic.twitter.com/gT4XzuDtY5

— Positive Residual (@presidual) November 25, 2020