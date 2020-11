Μπογκντάνοβιτς: Δεν ματσάρουν τα 72 εκατομμύρια των Χοκς οι Κινγκς (pic)

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς. Ο Σέρβος γκαρντ που αρχικά φάνηκε να έχει συμφωνήσει με τους Μπακς και στην συνέχεια έδειχνε να παραμένει στου Κινγκς, όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει στους Χοκς. Τα... γεράκια του είχαν κάνει πρόταση 72 εκατομμυρίων, μια πρόταση που είχαν την δυνατότητα οι «βασιλιάδες» να ματσάρουν μέσα σε διάστημα 48 ωρών. Κάτι τέτοιο όμως δεν θα το κάνουν όπως αναφέρουν και ΜΜΕ στις ΗΠΑ. Πλέον μένει να δούμε αν οι Χοκς τον προορίζουν για παίκτη της ομάδας ή σκέφτονται κάτι άλλο με πιθανή ανταλλαγή.

The Sacramento Kings have declined to match the Atlanta Hawks’ four-year, $72 million offer sheet for restricted free agent guard Bogdan Bogdanovic, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 25, 2020