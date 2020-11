Ο Μαρκίφ Μόρις αποφάσισε όχι με γνώμονα την τσέπη του, αλλά με το βιογραφικό του.

Ο φόργουορντ των Λέικερς συμφώνησε να παραμείνει στους «λιμνάνθρωπους» με το minimum των απολαβών.

Το βασικό του κριτήριο ήταν βασικά το ρόστερ που φτιάχνει η ομάδα ώστε αν διεκδικήσει τον δεύτερο διαδοχικό τίτλο στο ΝΒΑ.

Free agent Markieff Morris has agreed to a minimum deal to return to the Los Angeles Lakers, source tells @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 23, 2020