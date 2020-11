Ο Καναδός φόργουορντ/σέντερ ξεκίνησε την καριέρα του στο ΝΒΑ με το minimum συμβόλαιο στους Ουόριορς, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στους Ράπτορς με two way συμβόλαιο αρχικά (450.000 δολάρια) ενώ πέρυσι έλαβε 1,5 εκατομμύριο δολάρια.

Η ομάδα του Τορόντο αποφάσισε να του ανανεώσει το συμβόλαιό του για άλλα δύο χρόνια έναντι 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων, όπερ και σημαίνει τετραπλασιασμό των αποδοχών του για κάθε χρόνο του συμβολαίου του!

Πέρυσι ο Μπουσέρ αγωνίστηκε σε 62 ματς της regular season με 6,6 πόντους και 4,5 ριμπάουντ, όπως επίσης και σε άλλα 7 ματς των playoffs αλλά με πολύ πιο χαμηλά στατιστικά.

Chris Boucher has agreed to a two-year, $13.5M deal to stay with the Toronto Raptors, his agent Sam Permut of @RocNationSports tells ESPN.

