Αν οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς απέκτησαν τον Κεντ Μπέιζμορ που φορούσε τη φανέλα των Ατλάντα Χοκς, τότε έχουν χτυπήσει διάνα. Βέβαια, ο Μπέισμορ μετά την παρουσία του στη Τζόρτζια έχει πτωτική πορεία στην καριέρα του, αλλά το μπάσκετ δεν ξεχνιέται. Οι Ουόριορς αποφάσισαν να του δώσει μονοετές συμβόλαιο και ρόλο στην ομάδα, η οποία αναζητεί παίκτες να καλύψουν το κενό του τραυματία Κλέι Τόμπσον.

Bazemore returns to the Warriors, where he will play a major wing role on a contending team. The 8-year veteran fielded several offers before deciding on Golden State. https://t.co/sy8O4Cf4ym

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 22, 2020