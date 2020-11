Στους Νετς ο Τζεφ Γκριν, «επανασύνδεση» με Ντουράντ! (pic)

Δεν σταματούν να δυναμώνουν οι Νετς.

Μετά την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Τζο Χάρις, πρόσθεσαν στο δυναμικό τους και τον Τζεφ Γκριν.

Πέρυσι μέτρησε 9.4 πόντους και 2.8 ριμπάουντ με τη φανέλα των Ρόκετς.

Ο Γκριν θα ξαναγίνει συμπαίκτης με τον Ντουράντ μετά από πολλά χρόνια, αφού έπαιξαν παρέα στους Σιάτλ Σούπερσονικς και μετέπειτα Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ από το 2007 μέχρι το 2011.

Free agent Jeff Green has agreed to a deal with the Brooklyn Nets, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020