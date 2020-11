Από την πρώτη στιγμή οι Μπρούκλιν Νετς είχαν χαρακτηρίσει ως προτεραιότητα την παραμονή του Τζο Χάρις. Αυτός βγήκε στην αγορά ως ελεύθερος, αλλά τελικά παρέμεινε συμπαίκτης του Κέβιν Ντουράντ και του Καϊρί Ίρβινγκ.

Ο Χάρις υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο, με απολαβές 75.000.000 δολαρίων.

Free agent guard Joe Harris has agreed to a four-year, $75M deal to return to the Brooklyn Nets, his agent Mark Bartelstein @PrioritySports tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020