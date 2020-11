Νάγκετς: Free agent ο Κρεγκ (pic)

Αλλαγές στο ρόστερ των Νάγκετς.

Το Ντένβερ μπορεί να κράτησε τον Πολ Μίλσαπ και να πήρε Φακούντο Καμπάτσο, αλλά επέλεξε να αφήσει ελεύθερο τον Τόρεϊ Κρεγκ σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι.

Η ομάδα του Μάικ Μαλόουν και των Γιόκιτς-Μάρεϊ ήθελε να εξοικονομήσει χώρο στο ρόστερ και έτσι ο Κρεγκ την... πλήρωσε. Aπό τη σεζόν 2017-18 βρισκόταν στην ομάδα.

Πέρυσι μέτρησε 5.4 πόντους και 3.3 ριμπάουντ με 32.6% τρίποντα.

Denver has pulled the qualifying offer on forward Torrey Craig, which allows him to become an unrestricted free agent, source tells ESPN. The Nuggets have valued Craig, but ran out of roster spots for him.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020