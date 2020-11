Τζινόμπιλι για Καμπάτσο: «Οι Νάγκετς πήραν ένα μικρό θηρίο» (pic)

Ο Μανού Τζινόμπιλι δέχτηκε με χαρά την μετακόμιση του Φακούντο Καμπάτσο από την Ευρώπη στο ΝΒΑ και από την Ρεάλ Μαδρίτης στους Ντένβερ Νάγκετς.

Ο βετεράνος γκαρντ των Σπερς και συμπατριώτης με τον «Φάκου» ανέφερε στο μήνυμα που ανέβασε στο twitter: «Συγχαρητήρια στους Νάγκετς για την υπογραφή του μικρού θηρίου! Ένα στολίδι. Μια ακόμα ομάδα για να στηρίξεις.

Συγχαρητήρια Φακούντο Καμπάτσο. Πολύ περήφανος για την παρουσία σου και το θάρρος σου. Σου αξίζει το καλύτερο».

Congratulations to the @nuggets on signing this little beast of a player. A gem! Another team to cheer for!

Felicitaciones @facucampazzo! Enormemente orgulloso por tu presente y tu coraje. Muy muy muy merecido! Todo lo mejor! https://t.co/yru6bjZrlv

— Manu Ginobili (@manuginobili) November 21, 2020