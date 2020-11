Μπακς: Απέκτησαν Τζέιλεν Άνταμς με two-way συμβόλαιο (pic)

Χθες οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο κατάφεραν να πάρουν τον Ντι Τζέι Όγκουστιν για την περιφέρεια και τον Μπόμπι Πόρτις για τη ρακέτα.

Τα... ελάφια συνέχισαν τις κινήσεις, αφού έκαναν δικό τους τον γκαρντ Τζέιλεν Άνταμς με two-way συμβόλαιο. Φέτος μια ομάδα θα μπορεί να έχει 2 παίκτες με two-way συμβόλαιο και αυτοί θα μπορούν να παίξουν μέχρι 50 ματς.

Πέρυσι έπαιξε σε 2 ματς της preseason με τους Πέλικανς και είχε 3.5 πόντους και 1 ασίστ μέσο ορο.

Note from the memo sent to teams: there‘s no 45-day limit for 2-way players this season. Instead, he will be able to be active for up to 50 games. This means travel days & practices won’t be counted toward active days. Interested to see how this effects the Nuggets’ usage of Bol.

— Kendra Andrews (@kendra__andrews) November 15, 2020