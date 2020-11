Ουόριορς: Πήραν Ουαναμέικερ για αναπληρωματικό του Κάρι! (pic)

Συνεχίζουν τις κινήσεις στη free agency οι Ουόριορς.

Η ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ συμφώνησε για μονοετές συμβόλαιο 2.25 εκατ. δολαρίων με τον Μπραντ Ουαναμέικερ με σκοπό να αποτελέσει τον αναπληρωματικό του Στεφ Κάρι.

Ο Μπραντ έκανε καλή δουλειά τη σεζόν που πέρασε στους Σέλτικς, μετρώντας 6.9 πόντους και 2.5 ασίστ.

Οι... πολεμιστές θα συνεχίσουν την ενίσχυση, αφού θέλουν να πάρουν τα χρήματα από την disapled player exception του Κλέι Τόμπσον.

Free agent G Brad Wanamaker has agreed to a one-year, $2.25M deal to join the Golden State Warriors, his agent Steve McCaskill tells ESPN. Wanamaker played a productive role with Celtics – and now’s expected to see some significant minutes as Steph Curry’s backup.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020