Σέλτικς: Διπλό «μπαμ», πήραν Τόμπσον και Τιγκ! (pic)

Ανέβηκαν επίπεδο οι Σέλτικς. Οι Κέλτες πήραν τον Τρίσταν Τόμπσον με διετές συμβόλαιο 19 εκατ. δολαρίων, κλείνοντας την... τρύπα που έχουν στη θέση του σέντερ.

Αλλά δεν έμειναν εκεί. Έβαλαν βάθος στα point guards, αφού κάτοικος Βοστώνης έγινε και ο Τζεφ Τιγκ.

Τη σεζόν που πέρασε ο Τρίσταν είχε 12 πόντους και 10.1 ριμπάουντ με τους Καβς, ενώ ο Τιγκ που υπέγραψε για ένα χρόνο, μέτρησε 10.9 πόντους και 5.2 ασίστ στους Χοκς.

Tristan Thompson has reached an agreement with the Celtics, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/Of6xliYFIy

