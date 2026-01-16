Χιτ - Σέλτικς 114-119: Άλωσαν το Μαϊάμι με φοβερό Σάιμονς

Νίκος Καρφής
Ο Ανφέρνι Σίμονς
Οι Σέλτικς πήραν το ντέρμπι της Ανατολής με 119-114 μέσα στο Μαϊάμι.

Οι Κέλτες έφυγαν αλώβητοι από το Μαϊάμι αφού επικράτησαν με 119-114, πατώντας το γκάζι στην τέταρτη περίοδο. Με αυτή τη νίκη πήγαν στο 25-15 και τα καταφέρνουν και χωρίς τον Τέιτουμ.

Ο Σάιμονς έκανε ματσάρα με 39 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ στους 27 πόντους σταμάτησε ο Τζέιλεν Μπράουν για τους νικητές.

Από την άλλη πλευρά ο Αντεμπάγιο τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, όσους είχε και ο Χίρο. Ο Πάουελ πάντως ήταν πρώτος τους σκόρερ με το κοντέρ να γράφει 26 πόντους.

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

