Βρήκαν τον αντι-Χάρελ (πήγε Λέικερς) οι Κλίπερς.

Η ομάδα του Λος Άντζελες έκλεισε την τρύπα που άφησε ο Μοντρέζλ, αφού κλείνει τον Σερζ Ιμπάκα με διετές συμβόλαιο 19 εκατ. δολαρίων.

Πέρυσι ο Σερζ είχε 15.4 πόντους και 8.2 ριμπάουντ με τη φανέλα των Ράπτορς. Σημαντική κίνηση για τους Κλίπερς.

Free agent Serge Ibaka plans to sign a 2-year, $19M deal with the Clippers, source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020