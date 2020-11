ΝΒΑ: Στους Σανς για 3 χρόνια και $30 εκατομμύρια ο Κράουντερ! (pic)

Η παρουσία του στο Μαϊάμι τον αναγέννησε και ο Τζέι Κράουντερ αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στην αγορά των ελεύθερων.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς, οι Λος Άντζελες Κλίπερς και οι Ντάλας Μάβερικς ενδιαφέρθηκαν για την απόκτησή του όμως θα συνεχίσει την καριέρα του στους Φοίνιξ Σανς για τρία χρόνια και 30 εκατομμύρια δολάρια, πλαισιώνοντας τους Πολ και Μπούκερ.

Πέρσι ο Κράουντερ είχε (σε 65 αγώνες) 10.5 πόντους, 5.9 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ.

Jae Crowder will sign a three-year, $30M deal with the Suns, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. https://t.co/yNYPAZX5Dp

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020