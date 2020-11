Ράπτορς: Ο ΒανΦλιτ μένει με νέο τετραετές συμβόλαιο (vid)

Ο Φρεντ ΒανΦλιτ είχε ενημερώσει για τις οικονομικές του απαιτήσεις και οι Ράπτορς του τις εκπλήρωσαν στο ακέραιο.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν για νέο τετραετές συμβόλαιο αντί συνολικών αποδοχών 85.000.000 δολαρίων.

Οι Νικς είχαν επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον γκαρντ της ομάδας του Τορόντο (φέτος θα αγωνιστεί στην Τάμπα της Φλόριντα λόγω κορονοϊού), αλλά ο ΒανΦλιτ από την στιγμή που πήρε αυτά που ήθελε δεν το πολυσκέφτηκε.

Μετά το τέλος του τρίτου χρόνου της συμφωνίας ο παίκτης έχει ρήτρα να αποχωρήσει.

Fred VanVleet has agreed to a four-year, $85M deal to re-sign with the Toronto Raptors, agent Brian Jungreis of @ParLay_SE told @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020