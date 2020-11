ΛαΒάρ Μπολ για Μάικλ Τζόρνταν: «Αν πληρώνουν για τον Μάικ Τάισον, θα πληρώσουν και για το μονό μας»

Ο ΛαΒάρ Μπολ φροντίζει να υπενθυμίζει σε κάθε πιθανή στιγμή το μεγάλο ελάττωμά του: το μεγάλο στόμα του. Η επιλογή του γιου του, ΛαΜέλο απ' τους Σάρλοτ Χόρνετς του Μάικλ Τζόρνταν επανάφερε το περίφημο μονό που θα έπαιζε με τον MJ και θα ήταν νικητής!

«Αν ο κόσμος πληρώνει για να δει τον Μάικ Τάισον που πλέον έχει μεγαλώσει, γιατί να μην πληρώσει για να με δει να παίζω ένα μονό με τον Τζόρνταν;», διερωτήθηκε ο μπαμπάς Μπολ. Δίχως να ρωτήσει τη γνώμη του νέου εργοδότη του γιου του.

Would you pay to see LaVar vs. MJ?! https://t.co/V5LiFHtmk3 pic.twitter.com/wsEnSUJHEL

