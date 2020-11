Οι ομάδες συνεχίζουν τις επιλογές τους στο φετινό NBA Draft με τον ΛαΜέλο Μπολ να είναι η επιλογή των Σάρλοτ Χόρνετς στο νούμερο 3. Όπως ανέφεραν μάλιστα από τις ΗΠΑ, τον συγκεκριμένο παίκτη με τον ιδιόρρυθμο πατέρα που αγωνιζόταν στην Αυστραλία, διάλεξε ο ίδιος ο Μάικλ Τζόρνταν.

OFFICIAL: The Hornets have selected @MELOD1P with the No. 3 pick!!!

WELCOME TO BUZZ CITY LAMELO!!! pic.twitter.com/ODGLK87BJf

— Charlotte Hornets (@hornets) November 19, 2020