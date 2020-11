Οι Μπλέιζερς θέλουν να υπογράψουν ξανά τον Καρμέλο Άντονι (pic)

Μπορεί πολλά να ακούγονται για τους Νικς και τον Καρμέλο Άντονι, οι Μπλέιζερς όμως δεν εγκαταλείπουν την προσπάθεια και σκέφτονται να πείσουν τον Καρμέλο να υπογράψει και πάλι μαζί τους.

Το Πόρτλαντ ήταν η ομάδα που έδωσε την ευκαιρία, την περασμένη σεζόν, στον Μέλο να επιστρέψει στην δράση, ο παίκτης ήταν πολύ καλός και φαίνεται πως υπάρχει η σκέψη να του κάνουν πρόταση και για νέα συνεργασία.

Οι Νικς είναι στο... παιχνίδι της απόκτησης του και μένει να δούμε τι σκέφτεται ο ίδιος ο Καρμέλο.

The Blazers still have interest in re-signing Carmelo Anthony, per @davidaldridgedc pic.twitter.com/Iqy8o628rs

— NBA Central (@TheNBACentral) November 21, 2020