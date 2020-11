NBA Free Agency: Διάλεξε Σίξερς ο Χάουαρντ!

Κάτι ήξερε ο Ντουάιτ Χάουαρντ που... έσβησε την προηγούμενη επιλογή του, την ανανέωση με τους Λος Άντζελες Λέικερς. Πλέον, ο πρωταθλητής θα ανήκει στη Φιλαντέλφια. Στο πλευρό του Τζοέλ Εμπίντ και του Μπεν Σίμονς.

Ο Χάουαρντ συμφώνησε για ένα χρόνο με την ομάδα του Ντοκ Ρίβερς. Έτσι, μετά από ένα χρόνο στη Δύση, ο Χάουαρντ επιστρέφει στην αγαπημένη του Ανατολή, όπου έχει περάσει τα 10 από τα 15 χρόνια της καριέρας του.

Το εκπληκτικό είναι πως ο Χάουαρντ δήλωνε πως σε αυτή τη συμφωνία θα αναζητήσει και το χρηματικό κέρδος. Υπέγραψε το ελάχιστον συμβόλαιο για έναν βετεράνο, 2.600.00 δολάρια.

Free agent Dwight Howard has agreed to a one-year deal with the Philadelphia 76ers, his agent Charles Briscoe tells @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020