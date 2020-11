Ο Χάουαρντ ανακοίνωσε Λέικερς και μετά το πήρε πίσω!

Συνέβη και αυτό! Ο Ντουάιτ Χάουαρντ, ο οποίος ζητούσε και χρήμα, μετά τη δόξα με τους Λος Άντζελες Λέικερς, ανακοίνωσε την παραμονή του στους πρωταθλητές!

Δήλωσε την αγάπη του για τους Λέικερς και μετά το... διέγραψε! Και μάλιστα προκύπτει πως ο σέντερ εξετάζει όλες τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του!

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο Χάουαρντ μέτρησε (σε 69 αγώνες) 7.5 πόντους, 7.3 ριμπάουντ και 0/7 ασίστ.

Dwight deleted his tweet announcing he's staying with the Lakers

Howard is still considering all of his options with no official deal yet done, per @ShamsCharania https://t.co/0IlfzhuicL

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) November 21, 2020