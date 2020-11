NBA Free Agency: Στο Ντένβερ ο Καμπάτσο!

Ο Φακούντο Καμπάτσο αφήνει την Ευρώπη οριστικά. Μόλις έπαιξε το τελευταίο παιχνίδι του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με αντίπαλο τη Φενερμπαχτσέ (με 7 πόντους και 12 ασίστ).

Από την Κυριακή (22/11) που θα μπορεί να υπογράψει και επίσημα, θα είναι μέλος των Ντένβερ Νάγκετς, συμπαίκτης με τον Νίκολα Γιόκιτς. Ο Αργεντινός πλέι μέικερ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Κολοράντο.

Argentinian guard Facundo Campazzo is indeed headed to Denver, HoopsHype has learned.

The Real Madrid star, who's signing a two-year deal, will become the shortest NBA player ever with no college basketball experience.

— HoopsHype (@hoopshype) November 20, 2020