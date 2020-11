«Προβάδισμα οι Νάγκετς για την απόκτηση του Καμπάτσο» (pic)

Έτοιμος να μετακομίσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είναι ο Αργεντινός πλέι μέικερ, με τον Μαρκ Στάιν να αναφέρει ότι οι Ντένβερ Νάγκετς αποτελούν το φαβορί για να τον υπογράψουν.

Νωρίτερα ο ατζέντης του επιβεβαίωνε το γεγονός ότι ο Καμπάτσο θα συνεχίσει την καριέρα του στις ΗΠΑ και δη σε ομάδα της Δυτικής Περιφέρειας, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες τον θέλουν να υπογράφει στο Ντένβερ.

The Nuggets are clear frontrunners to sign Real Madrid and Argentina PG Facundo Campazzo based on all the latest indications from Europe



Campazzo is scheduled to play in a EuroLeague game Friday but has maintained for months he is coming to the NBA as soon as the market opens

— Marc Stein (@TheSteinLine) November 19, 2020