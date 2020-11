Draft: Ο Τζόρνταν έδωσε τις... ευλογίες του για τον ΛαΜέλο Μπολ

Η 3η επιλογή ανήκει στους Σάρλοτ Χόρνετς. Αν η Μινεσότα και το Γκόλντεν Στέιτ δεν αποφασίσουν να ρισκάρουν στον ΛαΜέλο Μπολ, τότε οι Χόρνετς είναι κάτι παραπάνω από πρόθυμοι να τον αποκτήσουν. Ο Μπολ, αδελφός του Λόνζο Μπολ που αγωνίστηκε στους Λέικερς και τώρα ανήκει στους Πέλικανς λογίζεται ως μία από τις κορυφαίες επιλογές στο φετινό Draft.

Και ο Μάικλ Τζόρνταν έδωσε το «πράσινο φως» στο επιτελείο των Χόρνετς, προκειμένου να προχωρήσουν στην απόκτησή του, εφόσον είναι διαθέσιμος όταν έρθει η σειρά τους. Και αν φυσικά η ομάδα της Σάρλοτ δεν ανταλλάξει την επιλογή της.

