Ο Χάουαρντ απάντησε στην 'επίθεση' του Σακίλ: «Δεν θα πω κάτι δημόσια, σέβομαι όσα έχει κάνει» (pic)

Ο Σακίλ Ο' Νιλ τα έχει... βάλει με τον Ντουάιτ Χάουαρντ και από την μέρα που οι Λέικερς πήραν το πρωτάθλημα, κάνει κάποιες επιθέσεις σε εκείνον. Πιστεύει ότι μάλλον δεν άξιζε τον τίτλο και συνεχίζει μια δημόσια κόντρα.

«Μπορείς να μισείς αν δεν έχεις πετύχει. Έχω βρεθεί εκεί, έχω κάνει αυτό που έκανε, είμαι ακόμα ο άρχοντας όλων των ψηλών. Είμαι ο τελευταίος ψηλός που κέρδισε το βραβείο MVP στην λίγκα, οπότε ακόμα εγώ κάνω κουμάντο», είχε πει πριν από μερικές ημέρες ο Σακίλ, με τον Χάουαρντ να δίνει την απάντηση του, αλλά να μην τραβάει άλλο την κατάσταση.

«Αν είχα κάτι αρνητικό να πω για εκείνον, δεν θα το έλεγα ποτέ δημόσια... έχει οικογένεια, παιδιά και ανθρώπους που τον αγαπούν. Δεν το κάνω. Τον σέβομαι για όσα έχει κάνει».

