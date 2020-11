«Ο Γιάννης ήθελε να δει κινήσεις και οι Μπακς τις έκαναν» (pic)

Οι Μπακς ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της ημέρας με τα δύο σημαντικά trade που έκαναν και ο Έιντριαν Βοιναρόφσκι, ένας εκ των κορυφαίων ρεπόρτερ του ΝΒΑ, αποκάλυψε τις αποφάσεις του GM της ομάδας, που φυσικά έχουν να κάνουν με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Ο GM των Μπακς, Τζον Χορστ, ξανά έφτιαξε το ρόστερ αργά το βράδυ της Δευτέρας και πήρε τον Χόλιντεϊ και τον Μπογκντάνοβιτς. Ο Γιάννης ήθελε να δει μερικές σημαντικές κινήσεις και φαίνεται πως η ομάδα τις έκανε για εκείνον. Τεράστια νύχτα για τον Οργανισμό».

Bucks GM Jon Horst has reshaped his roster late Monday night, acquiring Jrue Holiday and Bogdan Bogdanovic. Giannis wanted to see some significant upgrades and it appears the franchise has delivered for him. Huge night for that franchise. Kings get Divincenzo, a real asset.

