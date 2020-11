Χόλιντεϊ: Οι Πέλικανς αρνήθηκαν την προσφορά των Λέικερς πριν δεχτούν αυτή των Μπακς!

Οι Μπακς πήραν νέο βασικό γκαρντ και αυτός είναι είναι ο Τζρου Χόλιντεϊ, τον οποίο ήθελαν οι περισσότερες ομάδες του ΝΒΑ. Είναι ένας πολύ καλός γκαρντ και οι ομάδες έκαναν τις προσφορές τους στους Πέλικανς, για να τον κάνουν δικό τους.

Πριν, η Νέα Ορλεάνη δεχτεί την πρόταση των «Ελαφιών», είχε αρνηθεί πρόταση των Λέικερς η οποία είχε μέσα τους Κούζμα, Ντάνι Γκριν, το Νο.28 πικ και ήταν προς συζήτηση και όλα ανταλλάγματα.

Η απάντηση των Πέλικανς ήταν αρνητική και ο παίκτης κατέληξε στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

