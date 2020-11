ΝΒΑ: Με κόσμο στις κερκίδες 5-10 ομάδες της λίγκας! (pic)

Το κοινό έλειψε πολύ από τις ομάδες του ΝΒΑ, οι οποίες μπήκαν στη... φούσκα για να τελειώσουν τη σεζόν και έπαιζαν χωρίς φιλάθλους.

Σύμφωνα όμως με τον Σαμς Σαράνια αυτό θα αλλάξει τη νέα σεζόν, αφού αναμένεται 5-10 ομάδες να παίζουν με την παρουσία κόσμου στις κερκίδες (ένα μέρος τους) του γηπέδου τους.

Mία από αυτές τις ομάδες θέλουν να είναι και οι Ουόριορς.

As of now, the NBA is expecting 5-to-10 teams to host an amount of fans in their arenas to start the 2020-21 season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

