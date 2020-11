Δεν έπαιξε στη... φούσκα, ωστόσο οι Λέικερς κατάφεραν να πάρουν το πρωτάθλημα.

Πλέον ο Έιβερι Μπράντλεϊ έκανε χρήση της option που είχε στο συμβόλαιό του και έμεινε ελεύθερος από τους λιμνανθρωπους, οι οποίοι συμφώνησαν για την ανταλλαγή του Ντένις Σρέντερ.

Σύμφωνα με τον Chris Haynes, τον θέλουν τόσο οι Μπακς όσο και οι Ουόριορς και δεν είναι οι μόνοι. Ο Μπράντλεϊ που πάντα κάνει εξαιρετική δουλειά και στις 2 μεριές του παρκέ, αφού είναι πολύ καλός αμυντικός στην περιφέρεια, είχε φέτος 8.6 πόντους και 2.3 ριμπάουντ μέσο όρο.

Πάντως το Μιλγουόκι θα πορευτεί χωρίς τον βασικό του σέντερ, Ρόμπιν Λόπεζ που αποφάσισε να μείνει ελεύθερος.

