Και το Ντένβερ θέλει τον Ποκουσέφσκι!

Η Οκλαχόμα μπορεί να θέλει να επιλέξει τον Αλεξέι Ποκουσέφσκι στο φετινό Draft, όπου οι Θάντερ έχουν δύο επιλογές (στο Νο25 και στο Νο28), όμως δεν θα είναι οι μόνοι που θέλουν τον Σέρβο φόργουορντ του Ολυμπιακού! Οι Ντένβερ Νάγκετς φαίνεται να έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στον Ποκουσέφσκι και δεν αποκλείεται να τον επιλέξουν στο Νο22!

Aleksej Pokusevski, the 18-year-old out of Serbia, is gaining a lot of momentum with the Nuggets and could be Denver’s target at No. 22, per a league source. The Nuggets are enamored with his skill-set and upside, and aren’t shy about taking prospects that come with some risk.

— Harrison Wind (@HarrisonWind) November 16, 2020